Moderním pětibojařem roku je opět Martin Vlach

"Byl to rok dost hektický a v mém životě se toho událo opravdu hodně. Asi víc, než kdy jindy," uvedl Vlach v tiskové zprávě českého svazu. Do nového roku jde s přáním znovu se výkonnostně posunout.

"Pokud se tak stane, mohl bych se umísťovat dost vysoko. Rád bych se vyhnul jakémukoliv zranění, protože to mě tedy na jaře úplně nenaplňovalo. To je asi nejdůležitější. Být zdravý a to ostatní už se pak asi spojí se správným tréninkem," řekl Vlach.