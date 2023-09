Putin si stěžuje na MOV: Politizujete sport, ten by měl být oddělený

Pokud by ruští a běloruští sportovci startovali na olympijských hrách v Paříži, bylo by to bez národních symbolů, jako jsou vlajka nebo státní hymna. Rusko a Bělorusko ještě společně s Guatemalou nedostalo od MOV oficiální pozvánku na OH 2024. Putin navzdory těmto restrikcím a kritice vůči MOV víceméně podpořil ruské sportovce, kteří by případně závodili pod neutrální vlajkou, pokud by to byla jediná možnost. „Pochopitelně se musíme v této situaci řídit v první řadě zájmy sportovců. Každý z nich se léta, někdo desítky let, připravoval na ty nejdůležitější soutěže a musí se rozhodnout sám za sebe,“ uvedl.