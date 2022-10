Myškovo čekání pokračuje. S Imphalem skončili na Taxisově příkopu

„Zaplať pánpůh, že nic nebolí, takže už dobrý. Trochu se mi zadíval, odskočil z dálky a taxisem jen tak prohulil. Trefil hranu. Ale je dobře, že příkop byl upravený, jinak by kůň mohl mít vážné zranění," popsal 43letý Myška.

Před nejpopulárnějším a nejtěžším skokem pardubického dostihu se nacházel na třetí pozici, několik metrů kolem sebe neměl žádného ze soupeřů. „Nebylo to moc pořádně rozjeté, byli jsme tam jen Stretton, Player a my. Nebyl to moc poctivý dostih," vzpomínal žokej.