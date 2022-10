Také druhé vítězství pro maminku. Matuský koně miluje, proto opustil fabriku

Emoce stále jsou, užívá si to. Před tolika diváky je to lepší než s prázdnými tribunami.

V momentě, kdy jsme šli na Havlův skok. Udělal jsem si pozici na Talentem a Playerem. Spex měl hodně sil a tady jsem cítil, že by to mohlo nakonec vyjít. Pak jakmile zatočíte na poslední překážku a otevře se před vámi prostor, máte klapky a jedete. Vnímal jsem jen Playera a Talenta kolem sebe.

Nevolali jsme si, ale o koni mi trenér Urbánek napovídal dost. Nakoukal jsem si nějaká videa. Honzíkovi samozřejmě přeji, aby se dal co nejdříve do pořádku.

Ještě po vítězství v roce 2020 jsem dělal na Slovensku v továrně, vyráběl jsem nádrže do aut. U nás vás práce u koní finančně nezabezpečí, nedokážete uživit rodinu. Musel jsem tedy odejít do fabriky, kde byl lepší plat. Trénoval jsem podle toho, jak mi vyšly směny. Od března 2021 už tam ale nejsem. Chtěl jsem se věnovat koním, proto musela přijít změna. Třikrát týdně tak jezdím do stájí do Velkých Karlovic k Radku Holčákovi.