Ve Velké pardubické triumfoval Mr Spex! Na Taxisu se znovu padalo

"Mr Spex je borec, super jsem se svezl. Ze začátku byl na ty skoky takový čumivý, ale vím, že si to stejně udělá po svém, tak jsem mu do toho nekafral," řekl Matuský v rozhovoru České televizi. "Minule měl famózní konec, když byl třetí, tak jsem si říkal, buď to dáme, nebo nedáme. Cítil jsem, že to v něm je, a že to dáme," chválil svěřence kouče Luboše Urbánka, pro kterého to byl první triumf ve Velké pardubické.