Neuvěřitelný pořadatelský zkrat: Bezrukému šampionovi dali za výhru hodinky

Šlo o nešťastnou shodu okolností. Pořadatelé světového šampionátu paracyklistů v Glasgow ocenili už pátý titul mistra světa Španěla Ricarda hodinkami, aniž by si zjevně uvědomili, že pro muže, který přišel o obě paže, to není zrovna vhodný dar. On ale přijal odměnu bez mrknutí oka a zůstal nad věcí. Rozdával úsměvy na všechny strany a s vyplazeným jazykem pózoval fotografům na důkaz, že se dobře baví a nic jej nemůže rozhodit.