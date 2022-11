Sněmovna asi nezmírní požadavky na vzdělání adeptů do vedení sportovní agentury

Agentura rozděluje sportovní dotace a nově by ji měla vést podle dřívějších úprav školského výboru tříčlenná rada v čele s předsedou, původně poslanci navrhovali pětičlennou radu. Členy by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Dohled nad agenturou by měla na starosti desetičlenná dozorčí komise, jejíž členy by rovným dílem volili a odvolávali poslanci a senátoři. Úpravy mají podle předkladatelů zlepšit činnost agentury. Školský výbor dnes nepodpořil požadavek Radka Vondráčka (ANO), aby dolní komora předlohu zamítla.

Nyní agenturu řídí předseda Filip Neusser, který byl jmenován bývalou vládou ANO a ČSSD a který si sám jmenuje dva místopředsedy. Neusser po dohodě s premiérem Petrem Fialou (ODS) v čele agentury s listopadem skončí. Nový předseda by měl být podle Fialy jmenován tak, aby agentura nebyla bez vedení.

Téma podmínky dosaženého vzdělání provázelo i dnešní sněmovní debatu o vládní předloze o zřízení Digitální a informační agentury. Poslanci ANO se pozastavovali nad tím, že předseda této agentury by podle návrhu vysokoškolský titul mít nemusel.

Národní sportovní agentura nyní podle předkladatelů nefunguje nejlépe. Poukazují například na podle nich pozdní vyhlašování dotačních výzev a jejich vyhodnocování. Za problémy vidí autoři novely nynější organizační strukturu agentury. Sněmovna by podle stanoviska školského výboru neměla schválit návrh Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) na posílení kontroly tak, že by prověrka agentury figurovala každý rozpočtový rok v plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Funkční období členů rady NSA by bylo podle novely pětileté. Mohli by být zvoleni nejvýše na dvě navazující období. Nyní je předseda jmenován na šest let. Předloha vedle požadovaného vzdělání upravuje také další požadavky na uchazeče o členství v radě a zásadně zpřísňuje neslučitelnost funkcí.

Sněmovna podle návrhu výboru v novele zřejmě sníží plat předsedy agentury, jenž nyní pobírá odměnu jako ministr, a upraví odvolávání členů rady. Vláda bude muset odvolání vždy zdůvodnit, původně by tak mohla rozhodnout bez uvedení důvodu.