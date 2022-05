Olympijský šampion Choong nesouhlasí s vyřazením parkuru z moderního pětiboje

Jízdu na koni by měl nahradit překážkový závod, s tím ale Choong ani řada dalších moderních pětibojařů včetně vítěze olympiády v Londýně 2012 Davida Svobody nesouhlasí.

Podle Choonga se UIPM rozhodla k výměně parkuru bez jednání se sportovci. "Jestli ho vyřadí, na sto procent skončím. Už to totiž nebude ten sport, do kterého jsem se zamiloval," prohlásil.

Choong přiznal, že při parkuru může občas dojít k problematickému zacházení s koňmi, ale i přesto by měl zůstat v programu pětiboje. "Je to jeho důležitá část. Bez něj přijde o svou duši," prohlásil.

Podle něj pětiboj změny potřebuje, ale ne ve složení závodů, ale především ve vedení UIPM. "Všichni tam jsou asi osmadvacet let a názory jen tak nezmění," přidal šestadvacetiletý Brit.

"Vedení by potřebovalo pročistit. Všechno to jsou kamarádi předsedy Klause Schormanna, a když někdo z nich něco navrhne, tak ostatní to slepě odsouhlasí," dodal vicemistr světa z roku 2019.