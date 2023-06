Ondra postoupil na SP v boulderingu v Brixenu z třetího místa v kvalifikaci

Týden po druhém místě na pražském Světovém poháru v boulderingu uspěl Adam Ondra i v kvalifikaci na další pohárový závod v italském Brixenu. Do nedělního semifinále prošel ze sdílené třetí pozice, poté co zdolal čtyři z pěti boulderů a i na tom zbylém vylezl alespoň do takzvané zóny.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Český lezec Adam Ondra během Světového poháru ve sportovním lezení (bouldering) v Praze.

Druhý český reprezentant na startu Martin Stráník zdolal jedinou překážku a z 67. místa mezi 90 startujícími nepostoupil. Všech pět boulderů ve dvou kvalifikačních skupinách zdolali Japonci Sorato Anraku a Meiči Narasaki i Korejec Čchon Čong-won. Stejnou bilanci jako Ondra měl také další korejský lezec I To-hjon, vítěz pražského závodu.