Svazy čekají na peníze. Budu dodržovat pravidla, i když na to nejste zvyklý, pálí Neusser do Kejvala

Vše začalo dopisem z minulého týdne, který předseda NSA Filip Neusser adresoval sportovním svazům. V něm s odkazem na pokyn ministerstva financí uvádí, že by se neměly vypisovat nové dotační programy a odkládá se vyplácení podpory, neboť se ještě ani neschyluje ke schválení státního rozpočtu na příští rok a očekává se rozpočtové provizorium.

Tím pochopitelně nepotěšil zástupce sportovních svazů, kterým by se tak minimálně v úvodu olympijského roku nedostávalo prostředků. Výkonný výbor ČOV tak pověřil předsedu Kejvala, aby dopisem vyzval Neussera k okamžité nápravě.

„Zpoždění finančních prostředků sportovním svazům, jak je popisujete, by mělo bezpochyby negativní vliv na hospodaření svazů, a to především zimních sportů, které by se v průběhu jejich závodní sezony potřebných finančních prostředků vůbec nedočkaly,“ píše Kejval.