Prague Lions postoupili počtvrté za sebou do semifinále Super Cupu v Praze

Prague Lions se dostali do čtvrtfinále jako šestý tým po dlouhodobé části. Byli jen dvě místa od přímého postupu do semifinále. Před soutěží v Praze se členové týmu povzbudili třetí příčkou v Rijádu. Kellnerová do týmové soutěže nenastoupila kvůli zdravotním potížím klisny Catch Me If You Can.