Pětibojařka Schleuová chce pokračovat v kariéře a napravit si pověst

"Takhle nechci zůstat ve vzpomínkách," řekla Schleuová. "Chtěla bych to příště zvládnou lépe a zasadit se o lepší zacházení s koňmi," dodala pětibojařka.

Schleuová neudržela nervy v jezdecké části pětibojařské soutěže, kterou měla v Tokiu rozjetou na zlato. Vylosovaný kůň jí v parkuru odmítal poslušnost a plačící závodnice se ho snažila zvládnout pomocí bičíku a ostruh. Trenérka Kim Raisnerové ji vyzývala, ať koně udeří, a sama to také do jeho zadní části těla udělala. Obě za to v Německu čelily trestnímu stíhání, které bylo minulý týden zastaveno.