Petice požaduje zrušení Taxisova příkopu, má 10 000 podpisů

„Připomínám, že se jedná o 27. oběť a že za historii závodů přišlo o život víc než 50 koní. Myslím si, že lidé toho mají dost. Jezdci koně ženou biči, aby to skočili za každou cenu, je to tvrdý byznys,“ řekl ČTK předseda Demokratické strany zelených - Za práva zvířat.

Taxis opravdu v minulých letech prošel velkou řadou úprav. „Já jsem měl celý život taktiku, abych netrefil nějaký strom, když tam ještě byly. Dnes jsou vyřezané a každý má šanci překážku přeskočit. Je upravený, aby byla bezpečnost koní i jezdců na nejvyšší úrovni,“ popisoval koncem září bývalý žokej a dnes trenér Josef Váňa starší. Právě on by měl být součástí expertního týmu, stejně jako Čestmír Oulehla nebo Josef Bartoš.

„A pošleme to také do médií, díky tomu může být tlak veřejnosti. Na něj spoléháme. Díky tomu by se mohly pohnout ledy. Když už by Taxis nebyl zrušený, tak aby byl zmírněný, není bezpečný pro koně, ale ani pro jezdce,“ uvedl Anderle.