Po tvrdé porážce vyzvou Češi ve čtvrtfinále Brity. Blbý zápas může přijít, zvedneme se, říká Červenka

„Je to sport, první dva dny nám vyšlo, na co jsme sáhli. Španělé byli lepší, smázli nás a já jim tleskám. Neudělali jsme ani bod a bez bodů se nevyhrává,“ řekl manažer českého týmu Pavel Chadim.

„Naštěstí se to nestalo. Dotáhli jsme utkání do deváté směny a alespoň takto poděkovali ostravským divákům. Hnali nás a věřili nám, když se dařilo, ale byli skvělí i tehdy, kdy nám to nešlo,“ děkoval podruhé vyprodaným tribunám v Arrows Parku v Ostravě-Porubě Chadim, který na nadhazovačském kopci protočil proti Španělsku pětici hráčů.

Startera Marka Minaříka ve čtvrté směně nahradil Jan Novák, který na „kopci“ zažil i krušnou chvilku, když jej jen těsně minul zlomený nástroj španělského pálkaře. „Je to trošku nebezpečné. Řval jsem na něj pozor! Ale nevím, jestli mě v té vřavě slyšel. Naštěstí to dopadlo dobře, pálka ho netrefila, byl z toho aut a vše dopadlo, jak mělo,“ pousmál se zadák Martin Červenka.

Ve čtvrtek budou Češi ve čtvrtfinále proti Britům na stadionu Draků Brno, kde organizátoři navýšili kapacitu tribun o pět set míst na dva apůl tisíce míst, bojovat o všechno. „Blbý zápas může přijít. Proti Španělům to nevyšlo, ten zápas nám nesedl, ale takový je baseball. Věřím, že do čtvrtka se zvedneme. Dáme do toho všechno a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Červenka „Máme natolik zkušený tým, že nás tahle porážka nerozhodí,“ pokračoval zkušený reprezentant.