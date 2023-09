Třicet vyvolených. Stát bude vybírat sporty, kterým dá víc peněz

Někdo měl představu, že jich bude deset, to by bylo pro některé kruté, a kdyby jich bylo padesát, zase by to nemělo smysl. Chtěli jsme pokrýt zimní i letní sporty, kolektivní i individuální a nechtěli jsme, aby to bylo výhradně pro olympijské sporty. V Česku je řada neolympijských, které mají velkou fanouškovskou i členskou základnu.