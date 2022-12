Prezident MOV Bach chce diskutovat o návratu ruských sportovců do soutěží

"Sportovci by neměli být trestáni za činy svých vlád. Prověřujeme možnosti, jak jim umožnit účast," citovala agentura SID Bacha po dnešním skončení zasedání výkonné rady MOV v Lausanne.

Německý funkcionář nicméně zopakoval, že rozhodnutí o zákazu startu Rusů a Bělorusů udělal MOV "s těžkým srdcem". "Museli jsme jednat v rozporu s vlastními hodnotami. Udělali jsme to, co jsme nikdy neudělali a nikdy udělat nechtěli, tedy zakázat sportovcům účast pouze na základě jejich pasů. Účast by měla být podmíněna pouze sportovní výkonností a ne na základě politického vměšování," řekl Bach.