Přijela jsem domů dost nastřelená, přiznává Seemanová

Jaké máte plány směrem k šampionátu v Emirátech?

Chci se dostat do finále, i když na světové scéně bude ta konkurence daleko vyšší. Ráda bych si také zlepšila osobní maximum, přestože je to pro mě čím dál těžší, jak jsem dostala časy na nějakou úroveň. Pevně ale věřím, že když 200 metrů volným způsobem dám konečně pod 1:53 min, tak do toho závodu o medaile postoupím.

Máte zprávy, jaká konkurence se ve vaší nejsilnější disciplíně v Abú Zabí sejde?

Zaslechla jsem, že nemají dorazit jen Australanky, adeptek na finále tam přesto bude hodně. Evropanky mají být na místě všechny silné, včetně mojí přemožitelky z krátkého bazénu Nizozemky Steenbergenové. Počítat se ale musí i s kraulařkami z USA, Kanady, Číny i Japonska.

Dívala jste se, jak si stojíte v průběžných světových tabulkách?

To nikdy předem nedělám. Až podle zařazení do rozplavby zjistím, jak jsem na tom papírově. Oproti evropskému šampionátu je na této trati ještě jeden podstatný rozdíl, chybí mezistupeň v podobě semifinále. Osm nejlepších z ranních rozplaveb půjde rovnou do závodu o medaile. Už tomu uzpůsobuji i trénink, abych v brzkých hodinách uměla ze sebe vydat to nejlepší.

Cítíte, že vám pomohla účast v ISL udržet formu?

Rozhodně ano, několik týdnů jsem se mohla absolutně soustředit jen na plavání ve skvělé atmosféře. Kouč našeho týmu Luca Gabrilo každý den poctivě konzultoval s mojí trenérkou Petrou Škábovou a cítila jsem na sobě, jak se posouvám. Přesto mě trochu překvapily překonané rekordy na 100 i 200 metrů, ale vyhrála jsem díky nim sázku a čeká mě oběd i večeře na účet Péti. Každý start za tým Iron byl pro mě impuls, užili jsme i hodně srandy.

Proč jste se ale rozhodla na mistrovství světa v krátkém bazénu vynechat kraulařskou trať 400 metrů?

Hlavně s ohledem na zdravotní problémy, které mě trápily už v Kazani. Začalo to zánětem dásní a jak jsem byla zesláblá, rozvinulo se mi to do silné virózy. Nechci tělo až tak trápit a něco zbytečně lámat přes koleno. Ještě do Eindhovenu jsem dorazila v dost zbědovaném stavu, ale pak už to bylo jen lepší. Obecně bych radši zůstala u kratších tratí. Nakonec si dám s chutí na šampionátu i sprinerskou padesátku, tam je pouze jedna obrátka, což mi sedí.

Rekordní výkony potvrzují, že jste o formu nepřišla, udržíte ji až do poloviny prosince?

Dvoustovka se v Abú Zabí poplave hned první den, naopak v Kazani jsem na ni čekala celý šampionát, ale tohle nějak moc neřeším. Přes nabitý program rozhodně nejsem vyčerpaná do mrtva. Naopak přijela jsem z Eindhovenu dost nastřelená a trénink v Praze byl jako z partesu.

Takže teď zažíváte domácí pohodu?