Příprava na mistrovství republiky? Squashistka Kolářová staví sněhuláky

Nyní už pomalu přemítá, jak skloubit rodinu, práci a sport. „Bylo mi osmadvacet, když jsem ukončila profesionální kariéru a nastoupila do práce," líčí dnes 36letá vystudovaná právnička. Její kroky vedly logicky do advokátní kanceláře. „Právo mě baví. Chtěla bych se k němu vrátit. Nabízí se možnost propojit ho s oblastí sportu, který mám tolik ráda. Jestli se poté dostanu k práci pro sportovní svazy, se teprve uvidí. Bavil by mě i neziskový sektor. Dělat s dětmi a mladými lidmi," přemítá Kolářová, jejíž syn by měl jít od září do školky a rozhodnutí bude na stole.