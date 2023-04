Rekordman O'Sullivan osmý titul ve snookeru nezíská, vypadl ve čtvrtfinále

"Hrál neuvěřitelně. Je to výborný hráč, rád ho sleduji. Hraje dynamicky, má velký talent. Je to asi nejtalentovanější snookerový hráč, jakého jsem kdy viděl," řekl O'Sullivan stanici BBC Sport. "Kdybych mu víc vzdoroval, možná by nehrál tak dobře, ale i tak musíte ty koule potopit. Prostě jsem nehrál dost dobře," prohlásil sedmačtyřicetiletý Angličan.