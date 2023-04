Ruští a běloruští sportovci by se mohli vrátit do soutěží také v triatlonu

Ruští a běloruští sportovci by se mohli vrátit do mezinárodních soutěží také v triatlonu. Jeho světová federace podporuje doporučení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a začíná hledat cesty, jak jednotlivce z těchto zemí znovu zařadit jako neutrální do triatlonového dění. Mělo by se to týkat nejen závodníků, ale i funkcionářů. Rozhodl o tom výkonný výbor Světového triatlonu.

Foto: Michal Včeliš Ilustrační foto.

Článek "Světový triatlon v principu podporuje hledání cesty, aby se nezávislí neutrální jednotlivci, sportovci i funkcionáři s ruským a běloruským pasem mohli účastnit našeho sportu," uvedla federace na webu. Společně s MOV a Asociací mezinárodních federací letních olympijských sportů (ASOIF) pracuje na systému hodnocení, které by neutrální sportovci z Ruska a Běloruska museli podstoupit. Doporučení MOV počítá s tím, že by mohli závodit jen sportovci, kteří aktivně nepodporují válku na Ukrajině a nejsou příslušníky armády ani bezpečnostních složek. Ostatní sporty Boxerská asociace nechce kvůli Rusku Evropské hry jako olympijskou kvalifikaci Triatlon je v podobné fázi jako plavání, jehož světová federace obdobný krok oznámila zhruba před týdnem. V některých sportech mohli Rusové a Bělorusové působit na mezinárodní scéně už od loňské ruské invaze na Ukrajinu, jiné je tam postupně pouštějí. Zůstávají ale federace, které trvají na zachování současných sankcí. Proti jejich rušení hlasitě vystupuje ukrajinská strana i většina evropských zemí včetně Česka. Výkonný výbor triatlonové federace Ukrajincům navzdory dnešnímu rozhodnutí vyjádřil podporu. Zdůraznil, že nezávislost bude klíčovou podmínkou, kterou bude muset splnit každý ruský nebo běloruský uchazeč o návrat do světového triatlonu. Seriál mistrovství světa začne v květnu v Jokohamě. Olympiáda Bez českých dresů a hymny. Hašek navrhuje protest proti Rusům

