"Hráčům jsme zdůraznili, že tohle je turnaj, na kterém není čas se litovat, že je potřeba sebrat se a dát do toho dneska srdce. A to jsme udělali. Jsem na tým hrozně pyšný, jak se dokázal vrátit," uvedl na webu šampionátu trenér Korčák. "Na pálce i na nadhozu jsme dokázali využít příležitosti, které jsme na začátku zápasu dostali a šli do vedení. Michal na kopci odházel opravdu skvělý zápas a pomohl nám vyhrát," dodal.