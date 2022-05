Série o všechno mezi Sokolem a Arrows, v baseballové extralize jde o postup

Draci Brno kráčejí pro pohár za vítěze základní části, v cestě jim ale stojí Tempo, které pokud vyhraje všechny ze zbývajících šesti zápasů, pohár získá pro sebe. Když ale klopýtne v jediném zápase, bude slavit brněnský celek.

Eagles a Hroši se díky vyhraným sériím během minulého víkendu výrazně přiblížili TOP6, a pokud nenastane úplný výbuch těchto týmů, tak si letos zahrají o mistrovský titul. Nuclears Třebíč slaví historicky první postup do bojů o titul.

Zbývá poslední místo v TOP6 a o to si velice pravděpodobně zahrají ve vzájemném souboji Arrows a Sokol. Série o všechno, tak by se dala nazvat nadcházející série mezi nimi. Jelikož s největší pravděpodobností tento souboj rozhodne o posledním účastníkovi v TOP6 a druhému nezbude nic jiného, než se vzdát šancí stát se mistrem a bojovat o udržení extraligové příslušnosti pro rok 2023 v nadstavbě o extraligu.

Foto: baseball.cz, Ladislav Svěnčík Arrows mají další metu ve finále s Draky na dosah...Foto : baseball.cz, Ladislav Svěnčík

Ostravský celek má lehce výhodnější pozici v tabulce, ale to jen kvůli dvěma přesunutým zápasům proti Tempu. Jihočechům nezbývá nic jiného, než vyhrát sérii alespoň 2:1 na zápasy a doufat, že Ostrava zaváhá alespoň jednou proti Tempu. Pak by stejný poměr výher a proher mluvil v jejich prospěch, jelikož by vyhráli vzájemnou sérii.

Pokud se tak nestane, úřadující mistr se prokouše do šestky a udrží naděje na obhajobu titulu. Loňské překvapení roku v podobě nováčka z Hluboké se letos spíše trápí, zejména v obraně a na nadhozu. Stejně tak ostravský celek zatím zůstává výrazně za očekáváním.

„Čeká nás těžká série, a to jak fyzicky, tak mentálně. I po dvou, dovoluji si říct, úspěšných víkendech jsme stále v situaci buď - anebo. Ve stejné situaci je i Hluboká a je jasné, že každý zápas, inning i nadhoz bude boj. Máme sice výhodu ještě dvou zápasů s Tempem, ale na to nikdo z nás nechce spoléhat. Hluboká má silné startery, takže bude pro nás důležité se jim co nejdříve dostat do bullpenu," komentuje sérii o všechno ostravský nadhazovač Matěj Satoria.

„Věděli jsme, že dostat se do TOP6 bude v zúžené osmičlenné extralize těžší než loni. Uděláme všechno pro to, aby se nám to podařilo," říká předseda Sokola, nadhazovač David Šťastný.

Dvojice 7. kola Draci - Tempo Eagles - Třebíč Ostrava - Hluboká Hroši - Technika