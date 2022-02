Squashový šampion vyhlíží mistrovství republiky. V budoucnu možná skončí v IT

Mezinárodní akce odpadaly jedna za druhou a peněženka squashistů chudla. „Naštěstí nám pomáhaly asociace i klub," vzpomíná na těžké časy Mekbib. Když to šlo, pustil se alespoň do přípravy hráčů, kteří se věnují squashi ve volném čase. „Dost hobby hráčů chtělo trénovat. Teď už je možné hrát turnaje, tak jsme od toho upustili, ale nějakou dobu nás to drželo nad vodou," přiznává borec.

Tvrdí, že v budoucnu by se trénování nechtěl věnovat na plný úvazek, raději by pořádal kempy pro talentovanou mládež. „Bylo by fajn zkusit i něco mimo squash. Nedávno jsem si udělal kurz programování v Pythonu. Vývojář ze mě asi nebude, ale budoucnost v IT si dovedu představit," poodkrývá své plány.