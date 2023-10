Skvělá zpráva pro český sport? Americká volba přihrála nemalé naděje

Pořadatelská města mají od her v Tokiu možnost přidat do programu „své“ sporty, které přivábí diváky, pokud je schválí MOV. Japonci tak na odložených hrách sáhli po sportovním lezení, surfingu, skateboardingu, karate a baseballu se softballem.

Za rok v Paříži z této šestice vypadne karate a baseball se softballem, ale premiéru si odbude breakdance. S tímto moderním tancem naopak zatím nepočítají v Los Angeles, kde navrhli kriket, flag football, baseball/softbal, lakros a squash. Definitivně jasno má být příští týden. Surfing, skateboarding a sportovní lezení už byly do programu schváleny dříve.

Co to znamená z českého pohledu? Zatímco v breakdance či surfingu, který se bude odehrávat za rok na Tahiti, je česká účast nepravděpodobná, „nominace“ pro Los Angeles s výjimkou kriketu dává slušnou naději o účast minimálně zabojovat.

Flag football je bezkontaktní verzí amerického fotbalu dosud vyhledávanou převážně mládeží a ženami, kde si hráči místo tvrdých skládek vytahují látkové vlaječky. I v této variantě budou patřit k hlavním favoritům pochopitelně Američané, ale třeba česká chlapecká reprezentace do 15 let skončila na posledních dvou evropských šampionátech stříbrná, což dává slibnou perspektivu k budoucí olympijské kvalifikaci.

Lakros by se na olympijské hry jako plnohodnotná součást olympijského programu vrátil po dlouhých 120 letech. Zejména česká ženská reprezentace patří k širší špičce, juniorky skončily letos na mistrovství Evropy stříbrné. Na OH by se hrálo v šestkové variantě, v níž se Češky probojovaly na poslední Světové hry.