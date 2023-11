Sněmovní výbor doporučil schválit návrh rozpočtu Národní sportovní agentury

„Na úvod bych krátce ocenil to, že rozpočet Národní sportovní agentury je navrhován ve stejné výši jako v roce 2023. Za to chci poděkovat,“ řekl předseda agentury Ondřej Šebek. Prostředky investované do podpory sportu se podle něj společnosti vrátí. „Jakékoliv krácení by do už tak podfinancovaného sportu bylo pro sport velmi kritické a náročné,“ dodal.