Nejlepší česká squashistka Serme je těhotná a přerušila kariéru

"Moje pocity ze sezony jsou smíšené. Dostala jsem se do top 40, což bylo fajn. Umožnilo mi to jezdit na velké turnaje, na které jsem se ovšem nemohla dobře připravit," řekla Serme. Naposledy odehrála říjnový turnaj ve Švýcarsku. "Na kurt jsem šla přes bolest a těhotenství mě od ní vlastně vysvobodilo," doplnila Serme.

Vedle přípravy na roli maminky se věnuje léčbě. Spolu s manželem Lucasem, kterému patří ve světovém žebříčku 43. místo, se přestěhovala do Prahy. Těhotenství pro ni představuje novou zkušenost. "Emočně to není pro sportovkyni jednoduché. Z vrcholového tréninku přejdete do nicnedělání. Jsem zvyklá být aktivní, ale teď jsem rychle unavená," řekla Serme, která se věnuje trénování juniorů a láká ji i role mentální koučky.