Squashista Solnický se těší na Světové hry. Snem je ale pořád olympiáda, přiznává

Má za sebou patrně nejlepší rok jeho kariéry. Nezačal ideálně, ale na jeho konci se stal domácím šampionem. „Vše skončilo nejlépe, jak mohlo. Kromě titulu jsem pak i na mistrovství Evropy týmů zahrál výborně, i když to výsledkově nedopadlo a spadli jsme z první divize," popisoval Solnický. „Viděl jsem velký pokrok ve hře a ve fyzické připravenosti."

Teď se poprvé zúčastní Světových her neolympijských sportů. „Je to jiný typ akce, na kterou se velmi těším. Většinou hraji sám za sebe a teď budu reprezentovat republiku, což se mi líbí," liboval si Solnický, který bude na turnaji nasazeným hráčem. „Úroveň nebude špatná. Zúčastní se třeba světová třináctka Francouz Greg Marche a mezi nasazenými jsou další z nejlepší dvacítky světa. Bohužel je to těsně před Commonwealth games, což asi odradilo squashisty Anglie a další z bývalých britských kolonií," dumal nad konkurencí, co jej čeká.

Nejvíce se Solnický těší na atmosféru Světových her. Určitě se jako divák půjde podívat také na jiné sporty. „Chtěl bych podpořit ostatní české sportovce, ale první na řadě bude squash. Také se těším na závěrečný ceremoniál, který bude velký. Sledoval jsem zahájení her a jestli to bude aspoň stejně dobré, tak si to opravdu užijeme," tvrdil český hráč, kterému je líto, že není squash na programu olympijský her.