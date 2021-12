Squashista Švec je v semifinále PSA turnaje v Ostravě

Švec určoval tempo hry, výborně zakončoval. Parádní výkon proti nepříjemnému soupeři korunoval postupem ve třech setech. „To je obrovský bonus, protože každá výměna s Balaszem hodně bolí. Je to poprvé, co se mi ho podařilo porazit," tvrdil Švec, který už má na kontě triumf z turnaje PSA.

„To, že kluci povypadávali, mě mrzí. Ale všichni měli kvalitní soupeře ze světové stovky. Už jen to, že se dostali čtyři Češi do čtvrtfinále turnaje s dotací 10 tisíc USD je podle mě úspěch," zhodnotil výkon krajanů Švec, kterého čeká v nedělním semifinále Argentinec Leandro Romiglio. „Leandra znám už z doby před covidem, kdy jsem byl na sérii turnajů v Jižní Americe. Vím, co čekat. Mezi jeho silné stránky určitě patří pohyb," tvrdil Švec.