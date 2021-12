Squashistka Babjuková je poprvé ve finále turnaje PSA

Babjuková má bohaté zkušenosti se squashem v zahraniční, pět let žila v USA, kde se díky studiu dostala také do univerzitního týmu. S Trinity College vyhrála celonárodní mistrovství univerzit. „Nejsem profesionální hráčka, hraju jen lokální turnaje, ale trénuju několikrát týdně, jak mi dovolí práce," konstatoval Babjuková, která patří k české špičce. „Na tento turnaj jsem dostala divokou kartu, za což chci České asociaci squashe moc poděkovat. Je to moje první finále, dokonce je to můj vůbec první PSA turnaj v Evropě."