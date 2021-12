Squashistka Babjuková na turnaji PSA v Ostravě až k titulu nedošla

"Jsem trošku zklamaná, že jsem nevyhrála, chtěla jsem to dotáhnout do konce. Ale celkově jsem spokojená, jedná se o můj největší úspěch v kariéře," uvedla Babjuková v tiskové zprávě. Dvojnásobná bronzová medailistka z domácího šampionátu v Ostravě startovala na divokou kartu a byl to její první turnaj PSA v Evropě.