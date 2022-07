"Splnili jsme prakticky to, co jsme chtěli. Hlavně druhá třetina byla velmi dobrá. Dokázali jsme také pošetřit trochu energie do zbytku turnaje. Konec zápasu byl trochu horší směrem dozadu a nabídli jsme soupeři několik šancí, ale celkově jsem s výkonem spokojen," řekl webu Českého florbalu Berkův finský asistent Joonas Naava.

Češi se s Američany utkali teprve podruhé v historii. Poprvé to bylo 3. prosince 2012 na mistrovství světa v Curychu, kde zvítězili 13:4. Tentokrát bronzoví medailisté z prosincového MS v Helsinkách, kde výběr USA skončil patnáctý, otevřeli v duelu hraném na 3x15 minut skóre po 55 sekundách díky Rýparovi. Na další gól čekali až do 12. minuty, kdy se prosadil Jiří Besta a ještě v první třetině skóroval Matěj Havlas.

"Hráli jsme úvodní utkání proti slabšímu soupeři, takže řeknu, že to bylo v pohodě. Postupem budou ty zápasy těžší a s lepšími soupeři," řekl Rýpar. Hattrick na úvod ho potěšil. "Stál jsem na dobrých místech. Spoluhráči mi to skvěle nachystali a já to víceméně jen uklízel. Góly jsou potřeba pro sebevědomí hráče, takže za to jsem rád, ale hlavně jsem rád za vysokou výhru, relativně zvládnuté utkání proti Americe a dobrý vstup do turnaje," dodal útočník švédského Linköpingu.