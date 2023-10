Synek v slzách, hvězda se titulu nedočká. Irsko se loučí s legendou

All Blacks ve skvělém utkání získali 13bodový náskok, Irové se však dokázali vrátit na dostřel. Sexton si z kopů připsal sedm bodů. Jednou ve druhém poločase minul, ale tato trojka by stejně na postup nestačila. Irové mohou litovat především okamžiku, kdy se dostali do brankoviště soupeře, ale nedokázali tam položit pětku, která by skóre otočila.