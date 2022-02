Tituly a ocenění legendě nestačí. Bývalý reprezentant chce dál prohánět elitu

Zima je obdobím, kdy pálkaři ladí formu nejvíce. Jsou zavření v tělocvičně, posilují a hlavně odpalují jeden míč za druhým. „Měli jsme kolem pěti tisíc odpálených míčů od prosince do začátku sezony. Jeden den byl trénink na objem, druhý zaměřený na techniku. Hledali jsme tajemství švihu, zkoumali různé mikropohyby, které pomůžou dát pálkou bombu," prozradil zimní alchymii fungující řadu let Mertl.

Chlapík, který dlouhá léta hrál za reprezentaci na pozici catchera a vybojoval i několik titulů mistrů Evropy, tvrdí, že těží pži odpalech ze silných předloktí, nabušené má pochopitelně i dolní končetiny. "Je to moje výhoda. Je důležité, když dojde ke kontaktu s míčem, aby ruce nepovolily a dpšůp k opálení balonu," popisoval Mertl. „Celý švih ale vychází z nohou. Já mám poměrně silné nohy a vždycky jsem byl z toho catcherování podsaditý. Homerun musíte trefit ve správnou chvíli a ve správný moment stisknout pálku."

Kapitán týmu Spectrum Praha se netají ani plány do budoucna. Chce se s týmem dostat se do play-off a trápit elitní týmy, jako Žraloci Ledenice nebo Beavers Chomutov. „Chci hlavně předávat zkušenosti a být o chlup lepší než loni. Zatím jsme nedokázali porážet silné soupeře pravidelně, to chceme změnit," dodal Mertl.