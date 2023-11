Trojí vášeň a jeden sen. Den s pozemkářkou Novákovou

Ranní rozjezd je v případě hráčky, která má zkušenosti z Belgie i Španělska, hodně ostrý. „Každá z hráček má od kondičního trenéra osobní tréninkový plán. Takže krátce po probuzení mířím do posilovny a plním zadané úkoly,“ popisuje reprezentantka, která se prosadila i pod Pyrenejemi, kde se hraje jedna z nejlepších soutěží světa.

Ale vše bere jako samozřejmost. Zažila dril ve Španělsku a je jí jasné, že bez maximální přípravy není možné uspět. I proto kvůli vášni s hokejkou dře do úmoru. Následně míří za prací. Na Vinohradech je součástí tatarského týmu zdejšího studia.

„Poprvé jsem tetovala na střední škole. Začínala jsem se smajlíky a srdíčky. Když jsem vyrazila za hokejem za hranice, tetování šlo stranou. Ale po návratu se věci daly do pohybu i s jemným nátlakem ze strany mamky. Investovala jsem do lepšího strojku, hodně jsem se o tetování zajímala do hloubky. Nejprve jsem dělala nějaké kérky kamarádům, pak jejich kamarádům,“ vzpomíná na začátky předcházející profesionální kariéře tatérky Natálie Nováková.