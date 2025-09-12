Hlavní obsah

Úspěch české střelkyně. Dubská skončila třetí v třípolohové malorážce na SP v Číně

ČTK
Aktualizováno

Střelkyně Barbora Dubská obsadila třetí místo v třípolohové malorážce na Světovém poháru v Ning-po a poprvé se v elitním seriálu prosadila na stupně vítězů. Kateřina Štefánková byla v této olympijské disciplíně v Číně pátá.

Foto: ISSF/Andrea Caroppo

Střelkyně Barbora Dubská

Článek

Jednadvacetiletá Dubská proklouzla do svého prvního seniorského finále z devátého místa v kvalifikaci díky tomu, že dvě lepší soupeřky střílely mimo soutěž.

„Vůbec jsem to neočekávala. Po kvalifikaci, u které jsem měla pocit, že jsem ji totálně pokazila,“ řekla po skončení soutěže v rozhovoru pro kanál mezinárodní federace ISSF na Youtube. Štefánková postoupila z kvalifikace bezpečně z třetí pozice.

V osmičlenném finále vyšla Dubské především závěrečná vyřazovací část vestoje, po polohách vkleče a vleže byla sedmá. „Finále jsem nezačala nejlépe, ale pak přišla střelba vestoje a všechno do sebe zapadlo. Moc jsem si to užila a jsem moc šťastná,“ řekla Dubská.

Naopak Štefánková, jež byla po prvních dvou fázích třetí, se do medailových bojů nedostala. Zvítězila pětinásobná mistryně světa Jeanette Heggová Duestadová z Norska.

Dubská v Ning-po vybojovala pro českou výpravu druhou medaili po stříbru Veroniky Schejbalové a Jindřicha Dubového v soutěži smíšených dvojic ve vzduchové pistoli.

Poslední díl základní části Světového poháru potrvá v Číně do neděle. Vrcholem sezony bude listopadové mistrovství světa v Káhiře, v prosinci pak střelecký rok uzavře finále SP v Dauhá.

SP ve sportovní střelbě v puškových a pistolových disciplínách v Ning-po (Čína):
Ženy - třípolohová malorážka:
1. Heggová Duestadová (Nor.) 466,2
2. Ibsenová (Dán.) 463,3
3. DUBSKÁ
...
5. ŠTEFÁNKOVÁ
v kvalifikaci 16. ZRŮSTOVÁ
22. BLAŽÍČKOVÁ
43. BRABCOVÁ (všechny ČR)
