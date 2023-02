V badmintonové extralize jde o postup do Final Four

Celek B. O. Chance přivítá beznadějně poslední Český Krumlov, který ještě nezískal ani bod. O postup do vyřazovací části extraligy půjde i v souboji FSpS s Klimkovicemi. Hostující celek potřebuje vyhrát, a to minimálně 5:2, aby si zajistil pozici, podle které se bude hodnotit sezona. O to, aby byla úspěšná, by se měla starat třeba ve výborné formě hrající vicemistryně republiky Tallu van Coppenolle, Ind Harshit Aggarwal, nebo Anders Sondergaard.