V Brně začíná squashové Czech Open, po mateřské pauze se vrací Serme

„Bylo by dobré, kdyby se hrálo o něco později, ale je to v Česku a mohla jsem využít své postavení z žebříčku před těhotenstvím. Na každém tréninku vidím posun. Zahraju si, neočekávám životní formu. Zatím stále platí, že chci zápas hlavně přežít,“ uvedla Serme.

Organizátoři také chtějí využít zvýšeného zájmu poté, co byl squash nově zařazen do programu olympijských her v Los Angeles 2028. „Očekávám, že přijetí na olympijské hry přinese mnoho pozitivních vlivů. Zvýší se finanční prostředky a členská základna. Je to pro nás úžasná novina, už jsme v to ani po těch letech nedoufali,“ dodal Švec.