Velká změna. Kulhavého zlákal triatlon

Zásadních chyb tam bylo víc. První hned na startu, skok do vody a brýle dole. Sice jsem to trénoval, ale stejně se to stalo. Pak samozřejmě depo, jeho příprava a organizace. Já jsem třeba zvyklý jezdit s rukavicemi a na mokré ruce jsem si je navlékal snad dvě minuty. To je drahocenný čas a něco se bude muset úplně vyloučit. Při běhu jsem zjistil, že kluci jsou někde úplně jinde. Myslel jsem, že běhám po rovině docela rychle, ale zjistil jsem, že běžím strašně pomalu. Byl to dobrý impulz, namotivovalo mě to. Určitě si ale zajdu někam pro radu.