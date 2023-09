Velký úspěch na dosah! Český závodník běží o titul dvacetinásobného Ironmana

Uplavat 74 kilometrů, ujet dalších 3600 kilometrů na kole a nakonec uběhnout dvacetinásobek maratonu, tedy 844 kilometrů. A to všechno za třicet dnů. To je úkol, který musí zdolat účastníci extrémního závodu Double Deca Ultratriathlon ve Švýcarsku. Letos si tento cíl vytyčil i první Čech v historii, Jurij Tarča ze Studénky. Do cíle mu v úterý odpoledne zbývalo už jen 200 kilometrů běhu a zdá se, že už ho nic nezastaví.

Jurij Tarča může být prvním Čechem, který zvládne závod Double Deca Ultratriathlon .Video : archiv Jurije Tarči

Článek „Fyzicky se cítím skvěle, jen mě trochu zlobí noha… ale nic nevzdáváme. V sobotu nebo v neděli je cíl, a ten je jasný,“ vzkázal v úterý do České republiky čtenářům Sport.cz. Závod se letos koná poprvé v Evropě, v údolí Rýna ve Švýcarsku. Uplavat první etapu v délce 76 kilometrů Jurijovi trvalo včetně krátkých přestávek na spánek 49 hodin. „Ihned po dokončení posledního bazénu naskočil na kolo, aby zdolal předepsaných 3600 kilometrů. To se mu podařilo ve čtrnáctý den závodu, v noci na 2. září,“ uvedla Eva Loskotová, členka jeho týmu, která zajišťuje komunikaci mezi Švýcarskem a Českou republikou. Dlouhou dobu se český borec dokonce držel na první příčce, nyní běží na šestém místě, protože si neplánovaně musel prodloužit pauzu krátce před dovršením cyklistické části. Zdržení bylo způsobeno zejména extrémním počasím, které střídalo dny s panujícími tropickými vedry s vydatnými dešti, které bičovaly závodníky. První závod rozsahu dvacetinásobného triatlonu odstartoval poprvé v Mexiku v roce 1998. Zatím se závod od té doby podařilo zdolat pouhým osmnácti závodníkům z celého světa. Letos se na startu sešlo spolu s Jurijem ještě dalších osm mužů a čtyři ženy. Zatím nikdo z nich neodpadl, tři muži už před několika desítkami hodin doběhli do cíle. Limit pro zdolání závodu vyprší příští úterý, takže titul má Jurij na dosah. Jak dodala Eva Loskotová, během závodu toho účastníci mnoho nenaspí a odpočívají jen na nejnutnější dobu. „V době cyklistické etapy Jurij spal hodinu až dvě přes den a tři hodiny v noci. U běhání mívá delší pauzy na oběd a na večeři a spí také jen čtyři až pěti hodin denně,“ uvedla Loskotová s tím, že o stravování je na závodech dobře postaráno, organizátoři účastníkům vaří každý den dvě teplá jídla a rozdávají sendviče, doprovodný tým pak dokupuje ovoce. „Regeneraci pak Jurij podporuje ranním otužováním v říčce,“ dodala Loskotová. Čtyřiapadesátiletý Jurij Tarča má za sebou z minulosti již celou řadu vytrvalostních úspěchů. Jeho zatím největším triumfem je titul desetinásobného Ironmana - loni ve Švýcarsku uplaval 38 kilometrů, ujel 1800 kilometrů na kole a uběhl 422 kilometrů. Pokud nyní úspěšně zdolá trať, která je ve srovnání s tou loňskou dvojnásobná, stane se tak prvním dvacetinásobným Ironmanem v České republice. Ostatní sporty Triatlonový SP v Karlových Varech vyhráli Američané Pearson a Jorgensenová

