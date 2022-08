Víkend rozhodne o složení finalistů baseballové extraligy

Již v pátek se bude hrát čtvrtý duel série mezi Eagles Praha a Draky Brno. Brněnský tým má zatím výhodu jedné výhry a již v pátek může ukončit sérii. „Po prvním víkendu vedeme 2:1, ale víme, že to bude ještě boj," říká nadhazovač Filip Čapka. „Eagles chybělo pár hráčů, které budou tento týden už mít, takže by mohli být ještě silnější. My ale víme, že hlavně musíme trochu zlepšit naši hru. Ani jeden ze starterů nezaházel podle našich představ a k tomu se přidalo pár nepřesností v poli. Věřím, že to bylo delší pauzou a pak absencí tréninků kvůli dešti. Tenhle týden už jsme si odtrénovali to naše, a když navážeme na pálku z minulého víkendu, tak si jdeme pro finále."