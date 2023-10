Váňův kůň? Málem ho utratili. Rekordman fandí i synovi

„Jednou už Velkou běžel, sice byl v roce 2020 až sedmý, ale dostali jsme ho dál. Zestárnul, vytrvalec zraje do deseti let. Ve startovním poli jsou i starší koně, já vyhrál se Železníkem, když mu bylo 13. Lodgian by to mohl dát,“ přemítá Váňa.

Sedmdesátiletý Váňa trénuje také vítěze první kvalifikace Chelmsforda, ketrý se však v neděli na startu vinou zranění neukáže. Poté, co loňský ročník nedokončili No Time To Lose v sedle s Velkem ani Dusigrosz s Markem Stromským, si teď Váňa ze všeho nejvíce přeje, aby Lodgian Whistle proběhl cílem ve zdraví. „Skákat umí, to ví všichni. Předpokládám, že se mu bude více líbit vpředu startovního pole. Jde o to, aby si udělal náskok, případně nastolil pekelné tempo, aby si na něj rychlíci v závěru nepřišli,“ nastiňuje rekordman v počtu triumfů svou taktiku.