Zahraniční konkurence? Na české koně stačit nebude

Jedničku ponese Jet Fighter s žokejem Seanem Francisem O’Keeffem, dvojku pak původem francouzský kůň irského trenéra Mahera Alpha Male v sedle s Petrem Tůmou.

„Abych pravdu řekl, Irům moc nevěřím, protože si s překážkami neporadí jako ti, kteří zde běhají pravidelně,“ odhaduje legendární žokej a v současnosti trenér Josef Váňa starší. „Nemyslím, že by měli změnit nějakým zásadním způsobem ráz dostihu,“ dodává ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Podle sázkových kanceláří jsou koně z irských stájí největšími outsidery. Mají však na co navazovat. Například v roce 1999 byl Risk od Thunder druhý za legendárním Peruánem.

„Na druhou stranu bych pro budoucnost závodu byl rád, aby se někdo z nich pohyboval vpředu. Bylo by to pro pořadatele i lidi zajímavější. Bylo by hezké zde vidět dva tři koně z Francie, Irska či Anglie. Pak by Velká byla o něčem jiném. Startovat může 25 koní. Pokud poběží i zahraniční, dostane se z českých opravdu jen na ty výkonnostně nejlepší,“ přemítá Váňa.

Maher dorazil s koňmi do Česka už před pěti týdny, osahali si pardubickou dráhu. „Jsou to dobří skokani, ale distance je pro ně jiná, než na jakou byli doposud zvyklí. Uvidíme, co zde dotrénovali,“ odhaduje Müller.