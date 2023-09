Knedla vylepšil rekord na znakařské stovce a má olympijský limit

„Když jsem ráno zaplaval 54,17, tak jsem si říkal, že mi to tady jede, protože ráno jsem takhle nikdy neplaval. Respektive za celou dobu, co plavu znak, tak ani odpoledne. To mě nakoplo a odpoledne jsem doufal, že zaplavu pod 54 vteřin, ne-li lépe. I když jsem vnitřně strašně chtěl dát olympijský limit. A pak mě překvapilo, že jsem zaplaval skoro půl vteřiny pod limitem. Jsem beze slov… zažívám euforii a myslím si, že to tady v následujících dnech půjde zaplavat lépe, jak 100 znak, tak i ostatní disciplíny,“ uvedl v tiskové zprávě svazu Knedla, jehož v úterý vedle finále znakařské stovky čeká ještě dopolední rozplavba na krátké polohovce.