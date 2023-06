Volejbalové reprezentace čeká boj o další trofej v Evropské lize

"Hrajeme s ní už několik let, jsme na ni zvyklé, takže to bude komplikace. Ale na druhou stranu je to příležitost pro Kačku Pelikánovou a Květu Grabovskou, které můžou nakouknout do nároďáku, zahrát si v první šestce. Pro ně to bude skvělá zkušenost. A přesně tohle trenér chtěl, aby se mohly začleňovat nové hráčky," dodala Mlejnková.