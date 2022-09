Zápasníci mají nového předsedu, svaz povede bývalý reprezentant Mazouch

Hlavní jeho vizí je navýšení počtu registrovaných zápasníků a zápasnic do roku 2036 o sto procent a zisk medaile z ME, MS a her nejpozději v olympijském cyklu 2036 až 2040. Svaz však převzal po několikamilionové zpronevěře financí, které se loni dopustila bývalá dlouholetá svazová činovnice.