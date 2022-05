Zlato z Tokia změnilo střelci Liptákovi život. Pozvánek je spousta, učím se říkat ne, tvrdí

Ve stresu a fofrech. Ani nepočítám, kolik různých charitativních, kulturně-společenských i sportovních akcí jsem navštívil. Je to pro mě mnohem náročnější než před tokijskou olympiádou. Ale kamarád z fítka Laďa vždycky v žertu říká, že když chceš být v Brně jednička, tak je to prostě honička. Tak se tím snažím řídit. (úsměv)

Přesně tak. Kdybych vyhověl všem, nebyl bych skoro vůbec doma s rodinou. Takže se postupně učím říkat ne. Zvlášť když se mně mnohdy ozývají i lidé, které skoro ani neznám, abych přijel na autogramiádu a ukázat medaile. Nerad bych, aby to vypadalo, že jsem namyšlený. Trochu mám ale pocit, že když člověk ukáže, že je dobrák, začnou ho vycucávat jako citrón.

Překročilo to někdy únosnou míru?

Někteří zahraniční střelci se mě kupříkladu přes messenger vyptávají, jaké používám náboje nebo čok. Chtějí ode mě vědět věci, na které já jsem přicházel třeba deset let. Někomu poradím, a on mě potom porazí. Psal mi i jeden střelec z Polska, zda bych nemohl na svých facebookových stránkách sdílet jeho příspěvek, v němž žádá o sponzorské peníze, aby si mohl zaplatit trenéra a koupit si lepší zbraň. Přitom šlo o borce, který už byl ve finále Světového poháru. To už jsem považoval skoro za drzost. Přece nebudu takhle pomáhat konkurentovi z cizí země.