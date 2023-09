Ať jsou Jurečka a Kuchta v klidu, góly dávat budou, míní bývalý útočník

Nejlepším slávistickým střelcem v lize je Mojmír Chytil se třemi brankami, Jurečka, Muhamed Tijani a Mick van Buren se trefili shodně dvakrát. „Pro útočníky potřebuješ i štěstí, aby třeba z ničeho dali branku a aby to z nich spadlo, protože ten tlak na ně, třeba konkrétně na Jurečku, je obrovský. Z pozice útočníka děláš vše pro to, abys dal gól. A když se ti to nedaří, jsi nejvíc naštvaný a snažíš se to jakkoliv změnit. Někdy ti přemíra snahy svazuje nohy,“ rozebírá někdejší útočník, který působil například ve West Hamu, Viktorii Žižkov či Mladé Boleslavi.