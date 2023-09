Kováč věří Daňkovi. Pochválil Kolumbijce a žádá ochranu od rozhodčích pro Hlavatého

Pak ale sešívaní pálili šance. Václav Jurečka měl tři, do tutovky se dostal Oscar Wallem, Lukáš Provod v další dobré pozici bránu netrefil. „Podržel nás Buďa (brankář Viktor Budinský). Do konce zápasu nás nechal živit naději, že bychom třeba mohli dát i branku a srovnat. Šance nakonec přišla, ale Mandy (Aleš Mandous) to dobře chytil. Jinak jsme ale moc šancí neměli, proti Slavii je to těžké,“ konstatoval Kováč s odkazem na hlavičku Williama Mukwelleho, kterou v 87. minutě brankář hostí vytáhl mimo tyče.

Pardubice proti Slavii vyrukovaly s novými hráči. Ve stoperské dvojici se velice slušně předvedl kolumbijský obránce Pablo Ortiz, který přišel na konci přestupního období z dánského Midtjyllandu. „Stoperská dvojice odehrála dobrý zápas. Ortiz se každou minutou zlepšoval, na začátku byl trochu nervózní,“ vypozoroval kouč.

„Působí na nás velmi dobře. Někdy je takový vláčný, což ale u těchto hráčů je. Celý klub byl zvědavý, jak utkání zvládne. Těžší zápas mít nemohl, ale popral se s tím velmi kvalitně. Věříme, že se s odehranými zápasy bude zlepšovat. Apelovali jsme na něj, že musí být neskutečně koncentrovaný a připravený na zápas. Říkali jsme mu, že v Dánsku možná ani takový zápas není, čímž nechci v žádném případě snižovat kvalitu dánské ligy. Ale nastoupili Tijani, Jurečka, Matěj Jurásek, pak Chytil a Schranz, to je velká síla. Van Buren ani nehrál. Nakonec se s tím Pablo porval velice dobře,“ hodnotil Kováč výkon třiadvacetiletého Kolumbijce, jenž je na východě Čech na ročním hostování.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pablo Ortiz z Pardubic po utkání se Slavií.

Také na hostování, ale jen půlroční, dorazil do Pardubic na poslední chvíli i mladý záložník Kryštof Daněk ze Sparty. Člen reprezentační jednadvacítky ve Spartě na podzim neodehrál ani minutu, proti Slavii se v pardubické sestavě objevil hned v základní sestavě. Nerozehranost na něm byla patrná. „V poslední třetině hřiště má nadstandardní řešení, proto jsme ho vzali. Věříme, že tím, jak bude hrát zápasy, poroste, a to hlavně jeho psychika a herní nastavení,“ doufal Kováč.

Daněk prožil těžké období, dlouho čekal, co s ním bude. „Přišel ve výborném nastavení, každý fotbalista chce hrát, ve Spartě to měl složité. Jsme rádi, že ho tu máme. Věděli jsme, že dlouho nehrál soutěžní utkání. Hned jsme ho hodili do vody. Říkal jsem mu, že je to ideální zápas na to, aby se rozkoukal a dostal se do herního tempa. V žádném případě nás nezklamal, ale je vidět, že dlouho nehrál. Věříme, že se každým zápasem bude zlepšovat, protože kvalitu má velmi dobrou,“ rozvedl trenér Východočechů situaci okolo dvacetiletého záložníka.

Dvacet je i kamerunskému útočníkovi Mukwellemu, jenž nastoupil v průběhu druhé půle do hry. Ten do Pardubic přestoupil z lotyšského Daugavpilsu. „Ukázal kvalitu,“ přitakal Kováč, kterému se ale nelíbilo, že jeho mužstvo úplně neplnilo taktické pokyny. „Musíme zapracovat na herní disciplíně, protože se nám pak trochu zbořila organizace. Běhali jsme, kde jsme chtěli. Chápu, že kluci to chtěli vzít za své, ale musíme být pořád organizovaní,“ podotkl třiačtyřicetiletý kouč.