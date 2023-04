Bergra nahradit nešlo, od čtyřicátníka Kempese jsem se i já učil, vzpomíná Čabala

„Běhali jsme a on si dal pod mikinu míč, aby ho měl pořád u sebe. Když všichni odpočívali, pinkal si s ním o strom a já se divil, jak je možné, že se balon k němu pokaždé odrazí, když je kmen stromu kulatý," usmíval se Ivan Čabala i po letech, když si vybavoval, co jeho slavný argentinský spoluhráč s míčem uměl.

„Byl přímo posedlý tím, abychom s ním hráli bago. Pravá, levá, prostě hračička. Pane bože, ten to měl v noze. Kdybych mu postavil basketbalový koš, trefil by ho z půlky hřiště. Hráli jsme třeba ligový zápas v Sankt Pöltenu a on si všiml, že je gólman daleko z brány. Jen ucedil, abych mu při rozehrání míč jen kousek postrčil, od půlící čáry brankáře přeloboval a my díky jeho gólu 1:0 vyhráli. A přitom fakt v jednom kuse opakoval, že se fotbalu pořád učí."