Před nikým jsem neutíkal. Kúdela otevřeně vypráví o Indonésii, trestu od UEFA i konci ve Slavii

Největším zádrhelem při aklimatizaci v jihovýchodní Asii pro něj bylo počasí. Teplo, vlhko, podmínky jako v prádelně. „Ze začátku jsem si říkal, že je to neskutečné, že v tomhle nebudu hrát, že tohle není počasí pro mě. Postupem času to ale bylo lepší. Zvykal jsem si hlavně během tréninků," vypráví Kúdela, který první sezonu v daleké zemi působil s útočníkem Michaelem Krmenčíkem a českým trenérem brankářů Janem Klímou. „Na hřišti jsme se s Michalem bavili česky, nikdo nám nerozuměl," usmívá se zkušený stoper. O Krmenčíka ale přijde, útočník si hledá nové angažmá.

Zážitků má plno, na derby či některé jiné exponované zápasy tým cestoval s policejním doprovodem. „Jeli jsme v konvoji. Měli jsme obrněné transportéry, to bylo speciální, v Česku tohle nezažijete. Nedovedu si představit, že bychom ve Slavii jeli na derby v obrněném transportéru, zavřely se ulice, na stadion by nemohli fanoušci hostí," líčí Kúdela.

Fanoušci jsou divocí, občas bývá blázinec. Indonéskou ligu zasáhla ale i obrovská tragédie, na začátku října zemřelo po jednom utkání v chaosu a při nepokojích více než sto lidí. Zahynuli hlavně v tlačenici, liga se pak několik týdnů nehrála. „I kdyby zemřel jeden člověk, byla by to tragédie. Tohle bylo strašné, to se nedá ničím omluvit," říká smutně bývalý stoper Slavie.

Fotbalový pořad PŘÍMÁK. Hosty ve studiu byli Zdeněk Ščasný a redaktor Jiří LizecVideo : Sport.cz

Právě z klubu z Edenu se na netradiční štaci vypravil loni v létě. Ve Slavii mu skončila smlouva, na prodloužení nedošlo. „Ta poslední sezona byla divná, byl jsem dlouho zraněný. Vadilo mi to, nikdy jsem takové zranění neměl. Vždy jsem hrál, dokud to šlo. Říkal jsem si, co se děje. Noha se nehojila tak, jak měla. Byla kolem toho spousta pochybností, nebylo to příjemné. Skončili jsme druzí, kdybychom vyhráli titul, možná by se dalo uvažovat o něčem jiném. Ale takhle to mělo být, nemá cenu nad tím spekulovat," vrací se v čase o rok zpět Kúdela.

Jeho kariéru poznamenala aféra z března 2021, kdy ho ve vypjaté odvetě osmifinále Evropské ligy na půdě Glasgow Rangers nařkl z rasismu finský záložník Glen Kamara. Šetření dospělo do roviny tvrzení proti tvrzení, Kúdela odmítal, že by rasistickou poznámku řekl. Evropská fotbalová unie UEFA se ale přiklonila na stranu Kamary a Rangers a distancovala Kúdelu na deset soutěžních zápasů. „Nečekal jsem takhle velký trest na základě v uvozovkách ničeho. Pochopil jsem ale, že Anglie a celý tenhle svět jsou silnější. Udělali to tak, jak to uznali za vhodné. Já s tím nesouhlasil, ale musel jsem to vzít," je přesvědčený o tom, že za jeho přísným potrestáním stály i politické důvody.

Kamara dostal stopku na tři zápasy za to, že Kúdelu poté v útrobách stadionu napadl. Kemar Roofe v zápase brutálním způsobem trefil do hlavy brankáře Ondřeje Koláře, od UEFA vyfasoval distanc na čtyři zápasy. „Přijde mi směšné až trapné, že takhle rozhodli. Ondrovi Kolářovi mohl ukončit kariéru," porovnává Kúdela svůj trest s ostatními.

Přišel i o mistrovství Evropy, ve kterém Češi dokráčeli do čtvrtfinále. Měl možnost, že mohl na šampionát jet a že by se zápasy z trestu odpočítávaly jen na klubové úrovni, ale zvolil variantu, aby se utkání, kdy musel stát, mazala i během EURO. V podcastu Bodlo vysvětluje, proč se tak rozhodl, vzpomíná i na zápas s reprezentací ve Walesu, kdy ho úderem do nosu zranil Gareth Bale, což se odehrálo krátce po incidentu s Kamarou.

Psychicky celou kauzu ustál. „Zasáhlo to mou kariéru, ale nehroutil jsem se z toho, jak jsem se někde dočetl. To vůbec ne," tvrdí. Ani při odchodu do Indonésie nehrál propíraný incident roli. „Před ničím jsem neutíkal, neschovával jsem se," dosvědčuje šestatřicetiletý rodák z Bojkovic.